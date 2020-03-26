Число зараженных коронавирусом в мире превысило 470 тысяч человек
Очагом распространения инфекции остается Европа. Здесь зафиксировано 25 тысяч новых заболевших и почти 1,8 тысяч новых смертей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Claudio Furlan, 5-tv.ru
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 470 тысяч человек. 21 тысяча — умерли. Лидирует по количеству инфицированных COVID-19 — Европа. Больше половины от общего числа.
В Британии за последние сутки заразились почти полторы тысячи подданных Соединенного Королевства. Количество жертв вируса — 465. Об этом сообщает официальный Лондон.
А в Париже приняли решение свернуть военную миссию в Ираке. Вывод войск французский генштаб начинает уже сегодня. От COVID-19 скончались двое бывших пассажиров круизного лайнера «Grand Princess».
Всего в США от коронавируса умерли около тысячи человек. Тесты почти 63 тысяч американцев, по словам местных медиков, дали положительный результат. Лидирует по заболеваемости Нью-Йорк.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что из-за распространения коронавируса с 26 марта в РФ вводятся серьезные ограничения.
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