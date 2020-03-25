В Хабаровском крае и Забайкалье горит почти полторы тысячи гектаров леса. Сильный ветер и сухая погода лишь усугубляют ситуацию.

Увеличилось число пожаров и в центральной части России. В Калуге, Смоленске и Подмосковье горит трава. Главная причина - человеческий фактор.

А для жителей Иркутска это утро из-за снегопадов началось с множества аварий. О пострадавших пока не сообщается. Водителей просят соблюдать скорость и дистанцию.

На улицах Читы этим утром образовались огромные пробки. Резкая смена температуры привела к гололеду на дорогах. Полотно сейчас больше напоминает каток. А синоптики предупреждают о снегопадах и сильном ветре.

В Алтайском крае из-за снежной зимы паводок ждут уже через две недели. А в соседнем Казахстане талой водой уже подтопило несколько районов. Потеплело так, что реки начали выходить из берегов.