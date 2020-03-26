Мать Ксении Собчак госпитализирована в Коммунарку

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Алиса Маркова
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Людмила Нарусова сама обратилась в одну из московских больниц, откуда ее увезли в специализированное медицинское учреждение.

Фото: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Политик и мать известной телеведущей Ксении Собчак, супруга покойного экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака — Людмила Нарусова — была госпитализирована в московскую больницу с подозрением на коронавирус.

По информации 5-tv.ru, сначала она обратилась в одно из медицинских учреждений за помощью. Оттуда ее увезли в специализированную клинику в Коммунарке. Людмиле Нарусовой проводят обследование. Были взяты мазки на анализ. Проверяется наличие коронавирусной инфекции.

В России коронавирусом заражены 658 человек, выздоровели 29.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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