Знаменитая сваха России Роза Сябитова в беседе с 5-tv.ru раскрыла секрет, как за время карантина найти любовь всей своей жизни и построить крепкие отношения.

Телеведущая утверждает: в условиях вынужденной самоизоляции не стоит игнорировать сайты знакомств. Даже несмотря на большое количество мошенников.

По ее словам, интернет, как способ передачи информации всегда занимал первое место. А значит, не стоит упускать свой шанс из-за страха остаться обманутым. Главное — придерживаться лишь нескольких правил.

«Первая рекомендация: не переписывайтесь долго. В принципе, два-три вопроса. Здравствуйте, Вася, Петя, Коля. Сразу задавайте вопрос: „Я за реальное знакомство. А вы за какое?“. И как только вам отвечают, что тоже за реальное знакомство, сразу предлагайте перейти в реальный режим», — пояснила Роза.

Кроме того, сваха предлагает заменить настоящее первое свидание на беседу по скайпу. Во-первых, так не нужно будет покидать пределы дома, что очень важно в режиме карантина. Во-вторых, женщина будет чувствовать себя в безопасности и сборы на виртуальную встречу не отнимут у нее много времени.

«Ни одна женщина не пойдет на свидание с грязной головой, без маникюра, а здесь полная минимизация всей этой истории. Поднакрасилась и все», — отметила Сябитова.

Роза также советует в ходе диалога быть как можно настойчивее и увереннее в себе. Поскольку от правильно заданных вопросов зависит, какой партнер будет с вами рядом.

«Не поленитесь наступить на горло собственной вежливости. Задавайте прямые вопросы: кто это, чем занимается, попросите паспортные данные в конце. Сейчас это прилично. Будет большой отсев, придется поработать, но оно того стоит», — утверждает известная телеведущая.

Знаменитая сваха уверяет: в результате такого грамотного подхода, выйдя из карантина, вам не нужно будет бегать по свиданиям, а можно смело пытаться построить серьезные отношения с уже близким и понятным вам человеком.

«Это очень хорошая история, которая будет способствовать укреплению взаимоотношений. Главное, не подвисайте и будьте устойчивы. Личная жизнь, уверяю вас, намного дороже даже чем та самая работа, которая действительно очень важна», — резюмировала Сябитова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Роза Сябитова уверена, что карантин из-за коронавируса поможет укрепить российские семьи.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112