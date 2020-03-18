Сябитова предположила, что коронавирус может укрепить российские семьи
По мнению главной свахи страны, пребывание в замкнутом пространстве во время карантина позволит супругам лучше понять друг друга.
Фото: Instagram @syabitova_roza
Коронавирус может укрепить российские семьи, считает телеведущая Роза Сябитова. Об этом она рассказала в интервью радио «Говорит Москва». По ее мнению, эпидемия и вводимый в связи с ней карантин — хороший способ для молодоженов лучше узнать друг друга. В закрытом пространстве они смогут понять, насколько им интересен партнер, как он ведет себя в экстремальных ситуациях, может ли проявлять заботу и готов ли к семье.
Не исключено, что это ускорит разводы среди молодых пар. Но повлияет в лучшую сторону на отношения зрелых супругов, полагает сваха.
«Как правило, трудности только укрепляют семью. Такое ощущение, что сама природа решила помочь людям в этом вопросе, но жесткими методами. В силу того, что школы закрываются, родители начнут больше заниматься детьми. Они будут вынуждены это делать — общаться со своими детьми», — заметила Сябитова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Роза Сябитова объяснила, почему не выходит замуж.
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