Видео из садика в Петербурге, где на площадке потеряла сознание, а позже умерла девочка

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с камеры наблюдения, установленной на одном из детских садов в Санкт-Петербурге. Там на детской площадке потеряла сознание, а позже умерла маленькая девочка. Об этом сообщает 78.ru.

Причина смерти трехлетнего ребенка неизвестна, ее установят судмедэксперты.

Сообщается, что девочке стало плохо прямо на детской площадке. При этом каких-то видимых причин ее недомогания не было. На опубликованных кадрах видно, как женщина несет малышку, находящуюся в бессознательном состоянии, в здание садика. Позже ребенок скончался в кабинете медика.

«26 марта 2020 года в одном из детских садиков, расположенных в Калининском районе, было обнаружено тело трехлетней девочки. По предварительным данным девочка получила травму во время прогулки на детской площадке», — говорится в сообщении Следственного комитета по городу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грудной ребенок замерз на балконе в Хабаровском крае. В отношении матери семимесячного мальчика возбуждено уголовное дело.