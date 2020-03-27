Наташа Королева оценила новости об обращении Игоря Николаева в больницу в Коммунарке
Певица сказала, что не общалась с бывшим супругом в последнее время.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Певица Наташа Королева дала оценку сообщениям о том, что ее бывший супруг Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом, сообщает телеканал «360».
По ее словам, в последнее время она не связывалась бывшим мужем и потому не знает, насколько правдивы новости о его обращении к медикам. Певица призвала не доверять непроверенной информации и предостерегла от распространения фейков.
«Я с ним не связывалась, поэтому не знаю. Вы знаете, сейчас очень много ложной информации. Сначала вы перепроверяйте информацию, а не то что ходят слухи», — сказала Королева.
Ранее 5-tv.ru писал, что певец и композитор Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке. По предварительным данным, у него был диагноз — очаговая пневмония. В настоящий момент он ждет результатов теста на COVID-19. Позже стало известно, в каком состоянии находится Игорь Николаев.
Стоит отметить, что накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Эта мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Глава государства призвал граждан не выходить из домов без лишней надобности и не подвергать себя риску.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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