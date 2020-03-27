Стало известно, в каком состоянии Игорь Николаев лежит в Коммунарке

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев обратился за медицинской помощью в больницу в Коммунарке. Народный артист России сдал анализы на коронавирус, и теперь ожидает результатов, которые будут известны через пару дней.

По данным 5-tv.ru, у Николаева была диагностирована очаговая пневмония. Сейчас у него наблюдается высокая температура. Состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в этой же больнице с диагнозом двусторонняя пневмония находится народный артист РСФСР Лев Лещенко. Как рассказывал в интервью 5-tv.ru его друг Владимир Винокур, результаты на наличие коронавируса станут известны в ближайшее время. Тем временем, согласно данным главы Министерства здравоохранения, состояние певца сегодня улучшилось.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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