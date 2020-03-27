Полиция и Роспотребнадзор проводят рейды по домам «карантинщиков»

В Самаре создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Полиция и Роспотребнадзор проводит специальные рейды по адресам где живут так называемые «самоизолированные граждане» из числа недавно вернувшихся из-за границы. Инспекция ведется в режиме «внезапных проверок». Если выясняется что «карантинщика» нет дома — наказания ему не избежать.

«Во всех населенных пунктах Самарской области работа сотрудников полиции направлена на выявление лиц уклоняющихся от карантина, так вчера были задержаны трое мужчин управлявших транспортным средством, которые должны были находится в условиях самоизоляции», — сказал начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

В отношении нарушителей уже возбуждены административные дела. Всего в Самарской области официально зарегистрировано 12 случаев заражения COVID-19. Два из них — за последние сутки.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112