Песков подтвердил свое присутствие на одной вечеринке с заболевшим Лещенко

Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что не здоровался с народным артистом за руку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что недавно контактировал с зараженным коронавирусом певцом Львом Лещенко. Знаменитости встретились на дне рождении сестры композитора Игоря Крутого. Туда исполнитель пришел якобы сразу после того, как вернулся с гастролей по США и Канаде.

«Да, я туда (на вечеринку — ред.) заезжал. Лещенко не видел, видимо он уже ушел к тому времени. Собственно, и за руку тогда почти никто не здоровался. И было это, если не ошибаюсь, более чем две недели назад», — сказал представитель Кремля.

Известно, что 18 марта Дмитрий Песков объявил — его тест на коронавирус отрицательный.

Ксения Собчак рассказала, что на злополучной вечеринке также побывал музыкант Игорь Николаев, которого позже госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на COVID-19.

«В тусовке шоубиза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого. Так что все, кто там был — аларм аларм», — высказалась телеведущая.

В настоящий момент Лев Лещенко находится в больнице в Коммунарке. Медики диагностировали певцу воспаление легких. Главврач коммунарской ГБК Денис Проценко заявил, что COVID-19 у народного артиста подтвердился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доктор прокомментировал состояние Льва Лещенко.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

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Тема:
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