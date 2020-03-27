Собчак назвала место, где Лещенко мог заразить отечественных звезд коронавирусом

Светская львица Ксения Собчак рассказала, где народный артист РСФСР Лев Лещенко мог заразить звезд шоу-бизнеса коронавирусом.

В своем Telegram-канале скандально известная телеведущая опубликовала пост, где сообщила, что после прибытия с гастролей по Канаде и США знаменитый певец тут же отправился на день рождения сестры композитора Игоря Крутого. В числе прочего, по ее словам, там присутствовал и музыкант Игорь Николаев, ранее госпитализированный в Коммунарку с подозрением на COVID-19.

«В тусовке шоубиза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого. Так что все кто там был — аларм аларм», — объявила Собчак.

Telegram / bloodysx

Telegram / bloodysx

О госпитализации народного артиста РСФСР Льва Лещенко с подозрением на коронавирус стало известно 24 марта. По прибытию в больницу медики диагностировали певцу воспаление легких. Вскоре состояние артиста ухудшилось, и его перевели в реанимационное отделение.

Утром 27 марта главврач коммунарской ГБК Денис Проценко прокомментировал нынешнее состояние Лещенко. На станице в социальной сети Facebook медик выложил пост, где сообщил, что COVID-19 у народного артиста подтвердился. Однако сегодня певец будет переведен в госпитальное отделение, поскольку уже пошел на поправку и не нуждается в дополнительном кислороде.

Вскоре в коммунарской больнице оказался композитор Игорь Николаев, обратившийся с жалобами на недомогание. Музыкант сдал необходимые для проведения тестирования на коронавирус анализы, однако его результаты еще неизвестны.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядят легкие человека после заражения коронавирусом.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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