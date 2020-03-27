Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в администрации президента
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул — заболевший с Владимиром Путиным не контактировал.
Фото: www.globallookpress.com /Valery Khristoforov
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле.
«Действительно в администрации (президента — ред.) выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности. Принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться дальше», — сказал он.
Дмитрий Песков утверждает, что ему известно лишь об одном случае заражения СОVID-19 в администрации президента РФ. При этом пресс-секретарь подчеркнул — заболевший с Владимиром Путиным не контактировал.
«Это лишний раз доказывает целесообразность мер предосторожности, когда всех участников мероприятий с президентом обязывают сдать тесты», — добавил Песков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков заявил — Владимир Путин при необходимости продолжит поездки по стране. Однако пресс-секретарь президента РФ отметил, что необязательных перемещений лучше избегать.
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