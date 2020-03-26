Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин при необходимости продолжит поездки по стране. По его словам, мероприятия по подготовке к таким перемещениям на фоне ситуации с коронавирусом «будут просто оптимизированы».

«При необходимости, конечно же, президент будет ездить по стране», — сказал представитель администрации президента.

При этом Дмитрий Песков отметил, что в связи с пандемией коронавируса необязательных поездок все же лучше избегать.

«Естественно, лучше, скажем так, необязательных перемещений избегать. Сегодня он работает из Ново-Огарево. График у него не поменялся, график у него точно такой же», — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне Владимир Путин отменил поездку в Санкт-Петербург и остался работать в столице. Однако это объяснилось его работой над подготовкой к выступлению с обращением к гражданам из-за коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал об основных мерах социальной поддержки, озвученных Владимиром Путиным в обращении к россиянам.