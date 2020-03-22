У человечества появилась еще одна надежда. Россия начала испытания шести вакцин против коронавируса. По прогнозам наших ученых, готовый к применению препарат, скорее всего появится уже этой осенью. А еще мы полностью расшифровали геном вируса. Как это удалось?

Почему именно наши врачи первыми нащупали спасение от эпидемии? И вообще, что это такое COVID-19? Из всего потока информации мозг обывателя выуживает лишь основное. У вируса есть корона. Мы запомнили симптомы заболевания. И знаем меры профилактики.

Максим Облендер сейчас расскажет просто о сложном — в чем вот эти злополучные особенности COVID-19? Чем он отличается от миллионов своих собратьев, которых мы умеем побеждать? А также почему больше всего страдают пожилые люди, и отчего объектом основной атаки вирус выбирает наши легкие?

Этот вирус из сотен других научился узнавать каждый — шар с множеством белков-корон. За время от первого январского снимка до этого, сделанного несколько дней назад, коронавирус гарантированно стал самым популярным словом года, заодно перепугав всю планету. Хотя бы тем, что разгулялся в сотне стран, погубив тысячи людей и научившись переходить между людьми. Сорок коронавирусов известно, но такой навык был лишь у четырех. Теперь у пяти.

«Их много, они стремятся как любой паразит расширить свою территорию обитания и перейти с одного природного хозяина на другого. В отличие от атипичной пневмонии. Да, летальность меньше, но заразность выше. Он легче передается от человека к человеку», — сказал Александр Семенов, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии Им. Пастера, эксперт ВОЗ.

В первую очередь из-за своей, так называемой высокой летучести. То есть, если обычный грипп тем же воздушно-капельным путем, гарантировано передается на расстоянии лишь несколько сантиметров. То коронавирус может поразить жертву уже за четыре с половиной метра.

Попав так в организм, он в первую очередь атакует клетки легких. Внутрь клетки вирус проникает благодаря своей короне — специальному S-белку. В клетке моментально распадается, оставляя от себя лишь геном — в этой спирали есть весь наследственный материал, вся биоинформация. Задача одна — сломать клетки. Вместо того, чтобы обеспечивать дыхание, теперь они лишь создают все новые и новые частицы, порождающие новые вирусы

Незамысловатый принцип действия микробиолог объясняет за минуту. Параллельно объясняя, в чем опасность столь точечного удара коронавируса, что называется, «под дых».

«Легочный эпителий — это ткань, которая очень тяжело восстанавливается. И у организма на случай поражения легких основная стратегия — это замещать легочный эпителий соединительной тканью. Она формирует массу, но не приспособлена для нормального дыхания», — поясняет Алексей Потехин, кандидат биологических наук, профессор кафедры микробиологии.

В первую очередь, под прицелом — люди за шестьдесят. С возрастом иммунитет снижается, а в организме становится больше ангиотензинпревращающего фермента-2. Простым языком — того самого рецептора, на который, как на маяк идет коронавирус, потому что именно на нем легче всего закрепится. В организме этот фермент отвечает за нормализацию аномального давления.

«Люди пожилые экспрессируют этих клеток больше. Поэтому вирусу попасть внутрь проще. Плюс, как мы понимаем по структуре погибших, есть отягчающие заболевания, которые отягчают ситуацию», — поясняет Александр Семенов, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, эксперт ВОЗ.

У детей проблем с давлением нет, фермент начинает накапливаться лишь с 12 лет. Возможно в этом разгадка, почему молодых не особо трогает новый вирус. Нет у детей и отягчающих заболеваний легких, куда так просто попасть вирусу — воздушно-капельным путем. Тем, кто уже чихает и кашляет — защитная маска безусловно обязательный аксессуар. Меньше вирусов будет разлетаться по сторонам.

Здоровым же пытаться защитить себя такой простой повязкой — все равно, что стараться поймать муху волейбольной сеткой. Настолько мал коронавирус. COVID-19 меньше средней бактерии примерно в 20 раз. Меньше крошечной клетки крови в 80-т, он в 500 раз меньше частички муки и в 1300 меньше, чем яйцеклетка. На тоненьком кончике иглы спокойно могли бы разместиться более 200 миллионов коронавирусов.

Затяжной инкубационный период — еще одна особенность COVID-19, симптомы — температура, кашель, одышка могут проявиться и через пять дней и через две недели, всё это время вирус не сидит без дела.

«Вирус подстраивает организм под свои задачи. И дальше зависит от того, какой организм. Человек, который способен меняться, он любую болезнь может переварить», — говорит Наталья Радомская, вирусолог.

А вот смертность от вируса постепенно снижается — она уже упала до значений обыденного гриппа. В Китае на более чем 80 тысяч заболевших — три с лишним тысячи погибших — это где-то 3%. В Южной Корее, следующей стране, принявшей удар коронавируса, уже 0,7, а в Германии 0,5 летальных исходов от общего числа зараженных.

Исключением, разве что, стала Италия, где 7% погибли, но это можно объяснить большой долей пожилого населения. В целом картина COVID-19 характерна многим его предшественникам — вирулентность, то есть способность заражать, падает.

«Вирус размножается только в живых носителях. Вирусу невыгодно убивать человека. Невыгодно губить организм хозяина. Нет такого вируса, который бы жил тысячу лет и всех убивал», — говорит Дмитрий Гордов, заведующий медицинским центром.

Дело в том, что сам по себе вирус, долго «сожительствующий» с человеком, не может быть для него слишком опасным. Вирусу не выгодно убивать человека, не выгодно убивать организм хозяина. Выгодно, вероятно, чтобы он дольше болел, чтобы плодиться. Но нет такого вируса, что жил бы 1000 лет и всех убивал. Коронавирус тоже слабеет, его летальность уже не такая, как была в Ухане. Меньше заражает, как следствие меньше убивает.

Вне человеческого организма вирус долго существовать не может, но активность все же сохраняет. На разных поверхностях на протяжении разного времени. Есть нюансы — солнечный свет, температура. Но в среднем: на пластике он может жить до двух суток. Столько же коронавирус сохраняет свою активность на дереве. На одежде держится до 12 часов. А на металлических поручнях, например, в метро — сутки.

Чем поверхность шершавее, тем сложнее с нее подцепить вирусы. А вот с гладкой — экрана планшета, например, вирусу проще концентрированно оказаться на пальцах — дальше все случится само.

В среднем за сутки человек трогает лицо 5000 раз. Попадая в организм, вирус мутирует. И с каждым новым паразитом, ученые в первую очередь бросаются расшифровывать геном вируса, размотать эту спираль, разделить на мелкие частички. Это уже сделано учеными из Петербурга — теперь можно понять, в каком направлении он мутирует, какие новые способности получает, и как меняется его воздействие на организм зараженного, а значит, как с ним эффективнее бороться.

«Современные технологии позволяют это сделать очень быстро, и уже зная геном, мы смогли разработать и тест-системы. „Роспотребнадзор“ наладил производство тест-систем, наладил производственные мощности и сегодня у нас все субъекты РФ снабжены этими тест-системами», — рассказывает Михаил Щелканов, доктор биологических наук, руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности центра ДВФУ.

Российские ученые уже разработали несколько прототипов вакцин — в разгаре лабораторные испытания. Как поведет себя вирус, который уже столкнулся с жесткой стеной в виде карантина и дезинфекции, не ясно. Возможно пойдет на спад, ослабнет или затаится до поры до времени, и не факт, что лучшего для него.

«Наблюдая за тем, как он происходит, откуда он взялся, как меняется, есть мнение, что он станет обычным сезонным, даже не сезонным, а типичным возбудителем, который будет циркулировать в течение года и вызывать респираторные инфекции», — говорит Дмитрий Лиознов, исполняющий обязанности директора НИИ гриппа.

Именно высокая заразность спровоцировала панику и столь жесткую реакцию на привычное в природе явление — коронавирус, пусть и новый, говорят специалисты. Впрочем, новым он останется ровно до того момента, пока не появится что-то еще. А излишняя настороженность и тотальная мобилизация стали тестами перед возможной, куда более серьезной инфекцией.

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