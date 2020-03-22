Глобальная проверка человечества: как коронавирус навсегда изменит нашу жизнь

Коронавирус, это ведь хоть и пандемия, но и испытание. Глобальная проверка всего человечества. Не случайно мировые державы называют эту ситуацию войной.

Только эта война с невидимым врагом, коварным и опасным. И только от нас зависит, кто выйдет в ней победителем. А еще этот мировой поединок — проверка на то, как мы усвоили уроки прошлого и какие выводы должны сделать сейчас. Пандемия может стать серьезным толчком для новых открытий, решений и реформ. И, кстати, может быть наши соседи поймут, что есть вещи поважнее санкций, давления или запретов.

Роман Ишмухаметов о том, что наш мир уже никогда не будет прежним.

Вслед за расползанием коронавируса по планете, мировая экономика тоже заболела. Ее рост по всей планете в этом году должен был составить два и шесть десятых процента, по скорректированному прогнозу — не дотянет до ноля и пяти. Судя по всему, это недомогание легким не будет, ведь границы закрылись, страны не обмениваются товарами, самолеты почти не летают, замерли фабрики и заводы.

«Учитывая, что первая практически экономика мира — Китая — месяц не работал, то ожидать положительного эффекта, конечно, не приходится», — говорит Юрий Гузов, кандидат экономических наук.

Приостановка авиасообщения, прекращение грузоперевозок, простой предприятий — все это снизило спрос на горючее, крупных нефтяных игроков залихорадило. Автогиганты по всему миру от Toyota до General Motors начинают сокращать, и даже закрывать предприятия, пессимистично настроена международная организация труда — число безработных может превысить 25 миллионов человек. Кажется, и Новый, и Старый Свет охватила паника.

«Это шок для всего мира. Ни одна экономика, ни в одно государство не осталась в стороне: Китай, Европа, США. Все это формирует самый жесткий сценарий развития событий», — считает Брюно ле Мэр, министр экономики и финансов Франции.

В отличие от COVID-19, с которым человечество столкнулось впервые, к экономическим кризисам — нам не привыкать, они цикличны и даже закономерны, и несмотря на то, что причины их возникновения разные, лечение везде примерно одинаковое. Дешевые кредиты промышленности, господдержка бизнеса и населения. Было бы глупо не учиться на прошлых ошибках, поэтому Россия, учитывая предыдущие кризисы, сбалансировала свой бюджет при 42 долларах за барель, для сравнения в 2013-м, чтобы исполнить все обязательства, цена бочки нефти должны была равняться 104.

«При моих подсчетах, даже если цена опуститься ниже этого уровня, но будет находиться выше 30, то хватит денег не только на реализацию национальных проектов, но и на социальную поддержку населения», — говорит Максим Петроневич, финансовый аналитик.

У нас минимальный госдолг, и мы хорошо наполнили нашу копилку — Фонд национального благосостояния сейчас 150 миллиардов долларов, чтобы продержаться на плаву в этом, как говорят аналитики, «совершенном шторме», последствия которого пока трудно предугадать. Сколько продлится спад, действительно трудно сказать, по самым усредненным прогнозам, рынки начнут расти в начале следующего года, когда на полную мощность заработает мировая фабрика — Китай, закончится — резкий спад в Европе.

«Основной ресурс — это качество человеческого капитала, мотивация. Так вот, если посмотреть, и, если мы говорим, что потребительское отношение, кризис, это всегда хорошо. Люди закаляются, начинают надеяться только на себя», — считает Алексей Балашов, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук.

Новый вирус начинает менять нашу жизнь. Опробированная во время пандемии удаленная работа, которая сейчас воспринимается как вынужденная мера, после победы над коронавирусом, может стать новой нормой.

«Выйдя из карантина, мир никогда не будет прежним. Личное общение станет роскошью, никто не думал, что это может произойти так быстро», - сказал Наталья Белкова, аналитик-маркетолог.

Пусть не через год, через десять. Сложившиеся обстоятельства, к счастью, или нет, двигают прогресс. Парадокс, свободные люди во многих странах мира оказались заперты, они привыкают к новым условиям, складываются новые социальные нормы. Чем больше человечество вынужденно будет уходить в сеть, тем выше будет роль искусственного интеллекта. Он как ангел-хранитель будет оберегать нас. Простой пример, пока еще человек управляет своим телефоном, но все изменится.

Но уже совсем скоро искусственный интеллект нашего смартфона будет следить за нашим состоянием.

А вот куда отправится, телефон будет решать, анализируя исходя из нашего самочувствия в конкретную минуту, уровня артериального давления, пульса, наконец, загруженности больниц рядом с нами. Получается, что наш смартфон будет знать о нас едва ли не больше, чем мы сами. И эта реальность ближе, чем мы думаем.

Коронавирус органично приближает нас к закату эры наличных. Из-за опасения, что вирус передается и через деньги, наличность выходит из оборота. Резко возросли онлайн-платежи, и это уже технология, в некоторых странах доступная уже самым обездоленным. Вынужденная обособленность неизбежно приведет к созданию легиона неодушевленных помощников. Конструкторы роботов, беспилотников, дронов сегодня на гребне конъектурной волны и почти в круглосуточном режиме доводят до ума свои разработки. Например, в мире резко возрос спрос на дронов-доставщиков грузов. Коронавирус породил спрос, но ложка дорога к обеду, надо успевать: в Челябинске, например, собирают дрон, грузоподъемностью десять килограммов, который, сможет доставлять до порога продукты, лекарства, посылки.

«Это роботизация, они избавляют людей от необходимости делать какую-то монотонную работу, они заменят курьеров», — говорит Евгений Меркулов, руководитель проекта по созданию дронов.

И это не все: роботы-повара, официанты, уборщики, танцоры. На наших глазах невероятное становится очевидным и перестает выглядеть фантазией сценаристов и режиссеров прямо сейчас. И нашим Кулибиным и Левшам, как и раньше, есть чего предложить миру.

«У нас неплохие мозги в стране, особенно в Петербурге. У нас достаточно сильно развит рынок IT решений. Эти вещи российские, белорусские компании занимают на рынке достаточно неплохие позиции», — рассказывает Игорь Балашов, доктор экономических наук.

Короновирус становится отправной точкой не только для получения новых знаний, но для смены чуть ли не всего уклада нашей жизни, где цифровые технологии будут занимать все больше и больше места. И пусть сейчас это не кажется очевидным, человечеству свойственно заглядывать за горизонт, лишь сталкиваясь с серьезным вызовом. Похоже COVID-19 тот самый случай.

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