Воспитателю петербургского детсада, где погибла девочка, предъявлено обвинение
Следователи установили, что 29-летняя наставница не следила за детьми на прогулке, надолго отвлекаясь на посторонние дела.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
Воспитателю петербургского детского сада, в котором 26 марта погибла девочка, предъявлено обвинение в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, следователи предварительно установили, что 29-летняя наставница во время прогулки детей на детской площадке не наблюдала за ними должным образом, надолго отвлекаясь на посторонние дела. Оставшаяся без присмотра девочка повисла между перегородками игровой лестницы, застряв меду ними головой. Выбраться самостоятельно малышка не могла и провисела в таком положении не менее девяти минут. В результате ребенок получил травму шеи с повреждением спинного мозга и скончался на месте происшествия.
Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее 5-tv.ru публиковал интервью мамы погибшей девочки.
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