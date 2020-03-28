Коронавирус унес жизни 969 человек в Италии за сутки. Это новый рекорд
Днем ранее врачи зафиксировали 712 смертей. Общее число жертв COVID-19 превысило отметку в девять тысяч человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Claudio Furlan
Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии за сутки достигло 969 человек. Это новый суточный рекорд, рассказал комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
«К сожалению, скончались 969 человек», — цитирует госслужащего ФАН.
Агентство отмечает, что в общей сложности жертвами коронавируса нового типа стали уже 9,1 тысячи итальянцев.
По данным комиссара, за минувшие сутки выздоровели 589 человек, общее число достигло 10 950. Днем ранее поправились 999 заболевших, этот показатель снижается третий день подряд.
Предыдущий отрицательный рекорд по числу смертей из-за COVID-19 был зафиксирован в Италии неделю назад, 21 марта. Тогда власти сообщили о 793 скончавшихся среди больных коронавирусом.
Как сообщал 5-tv.ru, по данным на вечер 27 марта, в Италии коронавирусом заразились почти 86,5 тысячи человек. В этой стране самая высокая смертность от COVID-19 в мире — 10,5%.
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