WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

На этом фоне цена фьючерсов подскочила на девять процентов до семилетнего максимума.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / McPHOTO/BilderBox via www.imago-

Газета The Wall Street Journal сообщила об острой нехватке золота в США. Издание отмечает, что инвесторы и банкиры по мере распространения коронавирусной инфекции столкнулись с дефицитом слитков и монет из драгметалла.

«Дилеры распродали все или временно закрыты. Credit Suisse Group AG, которая с 1856 года чеканила собственные слитки, на этой неделе сообщила клиентам, что не стоит даже спрашивать. В Лондоне банкиры арендуют частные или пытаются найти военные грузовые самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке», — пишут авторы статьи.

Нехватка золота на бирже заставила банкиров с Уолл-стрит обратиться за помощью к Канаде. Королевский монетный двор страны оказался завален просьбами о наращивании производства слитков, которые впоследствии могут быть отправлены в Нью-Йорк.

На этом фоне цена фьючерсов на золото в Соединенных Штатах подскочила на девять процентов до семилетнего максимума, достигнув порядка 1620 долларов за тройскую унцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тонну золота вывезли из России в Британию в разгар эпидемии коронавируса.

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