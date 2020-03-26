Тонну золота вывезли из России в Великобританию в разгар кризиса из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает РЕН ТВ, стоимость улетевшей из Москвы в Лондон партии драгоценного металла составляет более двух миллиардов рублей.

Золото вывезли из страны самолетом рейса SU2580 «Шереметьево» — «Хитроу». Общая стоимость груза (за вычетом стоимости контейнеров) может составлять два миллиарда 319 миллионов рублей.

moscow-cargo.com

В документах указывается, что металл принадлежит ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова». На самом предприятии говорят, что золото не их, а чье-то еще. Чье именно, на заводе не знают.

«Слитки принадлежат не нам <…> Есть некий держатель сырья — недропользователь, или вторичное у него там сырье, неважно, — он приносит нам сырье в каком-то виде. Мы извлекаем из него цветные металлы в каком-то виде. В этом случае это было чистое золото. Предоставляем ему этот металл в том виде, в каком он просит. В данном случае это слитки», — рассказала представитель завода Мария Юферова.

Она уточнила, что конкретно эти слитки могли быть произведены как недавно, так и довольно давно. Незовисимо от даты их создания, день вывоза вряд ли был выбран случайно. Буквально днем ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал налог на дивиденды от вывода средств за границу.

«На данный момент РЕН ТВ не располагает данными о владельце ценного груза. Известно лишь, что он относительно благополучно был переправлен к месту назначения», — сообщает телеканал, отмечая, что в Лондоне прописались многие российские олигархи.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузчики в аэропорту «Шереметьево» потеряли два золотых слитка стоимостью 57 миллионов рублей. Пластиковый мини-кейс с ними просто выпал из тележки на асфальт, где пролежал в течение какого-то времени. Если бы не эта случайность, широкой общественности, скорее всего, никогда не стало бы известно об отправке целой тонны золота из России в Великобританию.