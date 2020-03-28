Выселенных из Сочи туристов вернут домой на спецчартерах

Туристы, которых выселяют из отелей и гостиниц в Сочи из-за мер безопасности ко коронавирусу, смогут вернуться домой на специальных чартерных рейсах, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что туроператор аннулировал все брони на размещение в гостиницах города с 28 марта. Однако под запрет проживания попали и те путешественники, которые уже находятся в Сочи. В частности, речь идет о постояльцах отеля «Сигма Сириус».

«Сейчас с постояльцами проводится разъяснительная работа. Те, кто выкупил туры с перелетом, будут доставлены домой на специальных чартерах», — сообщил замдиректора департамента курортов и туризма Сочи Сергей Доморат.

По его словам, тем, кто пожелал остаться в городе, предложено пожить несколько дней в отелях бесплатно, им будет произведен частичный возврат средств за оставшееся неиспользованным время. При этом забиться о своем питании таким туристам придется самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как туристы пожаловались на указавших на дверь сочинских отельеров.