В своем обращении к гражданам России, которое прозвучало 25 марта, президент страны Владимир Путин затронул тему бизнеса. Конечно, он нуждается в поддержке, и в первую очередь малый и средний — эта основа и движущая сила экономики.

А эти предприятия сейчас сталкиваются с большими трудностями. У них кредиты, им нужно платить зарплаты и налоги. Поток клиентов и выручки значительно снижается. Сейчас их ждут значительные льготы и послабления. Но от их личного отношения тоже зависит многое. Вот что тут важно отметить.

Всего 12 лет назад, если кто забыл, мир пережил самый значительный экономический кризис за сто лет. Но ничего, выжили. Выживем и сейчас. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев узнал как. Подробности в репортаже.

Пустые прилавки на самом крупном фуд-корте Северной столицы. Витрины укрыты черными пакетами, посетителей — нет. Владельцы закрывают торговые точки, пока что на девять дней. Теперь «работать дальше» для многих означает «нести убытки».

«Такие закрытые заведения уже встречаются не только в торговых центрах — даже на улицах. Вот закусочная, чуть дальше — парикмахерская, и зайти не получается почти никуда. Теперь вместе с вывесками „открыто“ с улиц постепенно исчезают и клиенты. На широких проспектах Петербурга практически нет ни людей, ни машин», — говорит корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев.

Но как сильно коронавирус ударил по предпринимателям на самом деле — еще вопрос. Больше всего от падения спроса ожидаемо пострадали сферы услуг и развлечений, где без потока клиентов нет и заработка. Вот только таких компаний в структуре российского бизнеса всего 5%, и даже здесь эмоциям поддаются не все. Сотрудники популярных в Петербурге ресторанов спокойно переводят бизнес в онлайн. В интернете-то клиенты точно будут, особенно на нерабочей неделе.

«Доставка массовая стала для нас сюрпризом, но мы хотим сохранить для гостей то, к чему они привыкли, у них дома. Мы не хотим, чтобы вирус распространялся и пытаемся сделать все, чтобы оградить клиентов от любых контактов», — рассказывает арт-директор ресторана Кирилл Сергеев.

В ближайшие семь дней по всей стране открытыми останутся только аптеки, продуктовые, салоны связи и зоомагазины. Остальные фирмы обязаны закрыть офисы и перевести сотрудников на удаленку — все для того, чтобы сдержать вирус. Для работодателей, которые не станут соблюдать режим карантина, уже планируют ввести штраф в размере миллиона рублей. Поправки в КоАП разрабатывает правительство.

«В настоящее время поправки рассматриваются в Госдуме, им предстоит пройти стандартную процедуру согласования. Нынешний размер штрафов несопоставим с той прибылью, которую может получить предприниматель или гражданин, который нарушил режим изоляции», — поясняет юрист Михаил Тимошатов.

Последний день в офисе перед этими выходными уже отработали и в туристических фирмах. От резкого падения спроса они пострадали едва ли не больше всего. За последние две недели, не продано ни одной путевки — люди опасаются эпидемии. Но даже в таких компаниях в будущее смотрят с оптимизмом.

«Мы надеемся, что все будет хорошо. Даже если сезон откроется не с первого июня, а с первого июля. Пусть будет меньший поток, но авиакомпании пойдут на встречу, дадут снизить количество рейсов. Все это как-то скорректировать», — уверена директор компании-туроператора Наталья Курчавая.

И понять, как будут выживать компании даже с нулевой прибылью, довольно просто. Пакет мер предложенных президентом для помощи бизнесу уже готов. Месячные расходы, к примеру, именно этой турфирмы — 470 тысяч рублей. Почти половина уходит на зарплаты сотрудникам, еще 25% — на аренду, остаток — на другие расходы и уплату налогов.

Теперь из-за снижения ставок по страховым взносам компания сможет сберечь 15% зарплатного фонда или 7,5% от общей расходной части. Еще 12,5% — за счет отсрочки на уплату налогов (кроме НДС) и столько же — на снижении стоимости аренды. Последнее, впрочем, пока лишь рекомендация, социально ответственным арендодателям. В итоге общая экономия покроет около трети всех расходов. И для компаний без прибыли — это серьезное подспорье.

«Надо хорошо понимать, что мелкий и средний бизнес — это прежде всего люди. Конечно же, наиболее важным для них является то, чтобы этот бизнес вообще сохранился», — считает генеральный директор института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

Правительством уже введен и беспрецедентный полугодовой мораторий на банкротство, который позволит, в первую очередь, избежать роста безработицы. А еще отсрочки по выплатам кредитов для бизнеса. 12 лет назад о такой поддержке бизнесвумен Ирина Прозирини могла только мечтать. Во время мирового финансового кризиса 2008-го она только запустила собственный бренд парфюма, и сразу же начала закладывать имущество — деньги ушли на зарплаты. Сегодня бизнес Ирины цветет и пахнет.

«Я заложила машину, я привыкла на хорошем авто ездить с кожаными сиденьями под попой. Я заложила квартиру и обошлась без инвестиций, чтобы прийти ко второму своему проекту», — рассказывает бизнесвумен Ирина Прозорини.

Но если в России меры поддержки уже приняты, то в Европе дождаться помощи смогут не все. Малый и средний бизнес точно так же страдает и там: кафе закрыты давно, торговые центры пустуют. О том, что небольшие компании нужно выручать, западные власти вспомнили слишком поздно: когда из-за роста числа инфицированных и падения спроса часть компаний оказалась за гранью банкротства. Как именно эта медлительность отразится на всем Евросоюзе — спрогнозировать невозможно. В Германии доля малого и среднего бизнеса в экономике составляет 53%, в Финляндии — все 60%.

«Говорят, что экономического роста в ЕС не будет, хотя год только начался. Когда в Китае звонили во все колокола, ставили армию и перекапывали выезды в Европе думали «к нам это не придет», — рассказывает доктор экономических наук Николай Межевич.

В Россию вирус хоть и пришел, но распространяется гораздо медленнее. А значит, есть надежда, что после выходных большинство предприятий сможет продолжить работу. Уже сейчас находятся и те, чей бизнес не теряет, а наращивает прибыль. Андрей Кривошеев возглавляет небольшую типографию и больше десятка лет торгует репродукциями картин. Теперь приятно удивлен: из-за вспышки коронавируса любителей искусства стало больше.

«С коронавирусом мы ощущаем только всплеск заказов, заказы увеличиваются, увеличиваются каждый день. У нас идет удаленная работа. Все через интернет», — отмечает предприниматель Антон Кривошеев.

И похоже, что туго во время эпидемии придется только тем, кто поднимает руки вверх при первой угрозе и начинает паниковать. Тем, кто хочет бороться за свое будущее государство уже подставило надежное плечо.

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