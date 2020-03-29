Звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова на своей странице в Instagram выложила снимок, сделанный в Минске. На фото 41-летняя знаменитость позирует у пруда в черном пуховике, цветастой косынке на голове и белой защитной маске, украшенной знаками вопроса и восклицания.

«Сегодняшний денек!» — коротко подписала свой пост Ирина Пегова.

Instagram @pegovairina

Многочисленные поклонники актрисы восхитились ее «луком». Некоторые отметили, что знаменитость на личном примере показывает, как стоит защищаться от распространения коронавируса. Часть юзеров посчитала, что маска не всегда является панацеей.

«Умница! Личный пример всегда убедителен!»

«Хорошо выглядишь»

«На улице маска не нужна. Особенно там, где вы находитесь. Дышите чистым воздухом. Маску нужно одевать в закрытых пространствах»

«Да, Ирина, на акушерку в такой маске вы точно похожи!»

«Дома надо сидеть! Что за безответственность!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова застряла в белорусской деревне из-за карантина. Актриса показала, как встречают утро в сельской местности соседнего государства.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о закрытии границ России, включая пеший пункт пропуска на российско-белорусской границе.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112