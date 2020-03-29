В России за сутки умерли четыре человека с COVID-19
Количество случаев заболевания коронавирусом в России достигло 1534 человек в 65 регионах.
Фото: www.globallookpress.com /David Tanecek
Согласно официальным данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в России за сутки умерли четыре человека, у которых был положительный тест.
Накануне в Оренбурге умер 57-летний мужчина. По данным главы минздрава региона Татьяны Савиновой, у пациента были хронические заболевания.
Позднее пришло сообщение из Санкт-Петербурга. В Боткинской инфекционной больнице умер 73-летний житель Северной столицы, который прибыл из Таиланда 1 марта. Симптомы заболевания у него проявились только спустя 19 дней, а 23 марта он был госпитализирован с двухсторонней пневмонией. У мужчины был целый букет хронических заболеваний.
По пути в больницу в Коммунарке скончалась 69-летняя жена физика Мишика Казаряна. После ухудшения состояния было принято решение о переводе Арпики Аспарян из горбольницы, однако у женщины в карете «скорой помощи» остановилось сердце.
Уже утром, 29 марта, в Москве скончался 90-летний пациент, который по данным оперштаба страдал хроническими заболеваниями.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 28 марта возросло на 270. Таким образом общее количество зараженных в России достигло 1534 человека в 65 регионах. Выздоровели на данный момент 64, из них за сутки 15. Официально умерли от COVID-19 восемь человек.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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