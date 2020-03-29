Захарова призвала «оболваненных» богатых эмигрантов уважать Россию и ее народ
Официальный представитель МИД РФ рассказала, что олигархи рвутся из Англии обратно в Россию.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /MFA Russia, Facebook @maria.zakharova.167
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала живущих за рубежом богатых россиян с уважением относится к России и ее народу. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Захарова рассказала, что на днях ей позвонили «очень богатые» эмигранты из России. Они хотят частным самолетом вывезти ребенка из Лондона на родину. На вопрос почему, олигархи сообщили, что в Англии им обнулили медицинские страховки и начали делать тесты на COVID-19 за 450 фунтов стерлингов (44 тысячи рублей). Ситуацию в Британии звонившие назвали «коллапсом».
«Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х» — написала дипломат.
Она отметила, что некоторые бизнесмены вывезли из России деньги, купили в других странах недвижимость, развивали там новый бизнес, но теперь им все равно указали на дверь.
«Теперь очереди в мировых аэропортах и крики: „Мы — граждане России!“. Разве? „Мы по закону граждане“, — сдувая пыль с российских паспортов объясняют они. Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу», — подытожила Захарова.
URA.RU отмечает, что с 20 по 27 марта из-за границы в Россию вернулись 133 тысяч граждан страны. В правительстве РФ заявили, что не бросят россиян, которые остались за рубежом во время введения ограничений на пассажирские перевозки по всему миру.
Как сообщал 5-tv.ru, по данным на утро 29 марта коронавирусом COVID-19 заражены более 660 тысяч человек. В Британии инфекцию предложили лечить кровью выздоровевших. На данный момент медики ожидают разрешения от наблюдательного медицинского органа Соединенного Королевства.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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