Захарова призвала «оболваненных» богатых эмигрантов уважать Россию и ее народ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала живущих за рубежом богатых россиян с уважением относится к России и ее народу. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова рассказала, что на днях ей позвонили «очень богатые» эмигранты из России. Они хотят частным самолетом вывезти ребенка из Лондона на родину. На вопрос почему, олигархи сообщили, что в Англии им обнулили медицинские страховки и начали делать тесты на COVID-19 за 450 фунтов стерлингов (44 тысячи рублей). Ситуацию в Британии звонившие назвали «коллапсом».

«Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х» — написала дипломат.

Она отметила, что некоторые бизнесмены вывезли из России деньги, купили в других странах недвижимость, развивали там новый бизнес, но теперь им все равно указали на дверь.

«Теперь очереди в мировых аэропортах и крики: „Мы — граждане России!“. Разве? „Мы по закону граждане“, — сдувая пыль с российских паспортов объясняют они. Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу», — подытожила Захарова.

URA.RU отмечает, что с 20 по 27 марта из-за границы в Россию вернулись 133 тысяч граждан страны. В правительстве РФ заявили, что не бросят россиян, которые остались за рубежом во время введения ограничений на пассажирские перевозки по всему миру.

Как сообщал 5-tv.ru, по данным на утро 29 марта коронавирусом COVID-19 заражены более 660 тысяч человек. В Британии инфекцию предложили лечить кровью выздоровевших. На данный момент медики ожидают разрешения от наблюдательного медицинского органа Соединенного Королевства.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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