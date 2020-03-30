Футболист Дмитрий Тарасов преподнес жене на 26-летие 26 букетов различных роз и белый кроссовер от Porsche, перевязанный лентой. Цена на такой автомобиль может колебаться от пяти до 12 миллионов рублей в зависимости от модели.

Фотографию с домашнего праздника именинница выложила в микроблоге. На ней счастливые супруги стоят возле шикарного подарка. К поздравлениям Анастасии Костенко присоединились многие поклонники. Но не все разделили радость девушки. Отдельные пользователи припомнили спортсмену его иск к бывшей супруге Оксане, поданный осенью прошлого года. В нем Тарасов требовал снизить размер алиментов на содержание своей старшей дочери Ангелины.

Instagram @kostenko.94

«Дарит такую машину, а на алименты денег у него нет!» — написала одна из подписчиц Костенко.

«Очень долго откладывал, четыре года», — оправдался Дмитрий.

Однако объяснения не потребовались. На девушку тут же посыпались гневные комментарии от фолловеров модели. Сама жена футболиста тоже нашла, что на это ответить.

«Займитесь своей жизнью, наконец. Прежде, чем бросаться такими громкими словами, нужно десять тысяч раз подумать, действительно ли вы владеете правдивой информацией, ведь за такие речи можно (ответить — Прим.ред.) по статье „Клевета“, так как в отличие от изданий, которые опираются на массы, у вас есть имя. Надеюсь, что вы образумитесь и исправитесь и больше не будете заниматься ерундой», — отреагировала виновница торжества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Тарасов поздравил жену с днем рождения трогательными обещаниями.