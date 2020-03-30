В России ужесточается ответственность за нарушение карантина. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, соответствующие поправки в КоАП одобрило правительство РФ.

«Основная задача властей сейчас — работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — подчеркнул глава Кабмина.

Кроме того, Мишустин обратился к руководителям регионов с просьбой проработать введение мер, аналогичных московским. По распоряжению мэра Москвы и губернатора Московской области расширен режим повышенной готовности.

«Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», — сказал Мишустин.

Также премьер-министр отметил, что в России делается все возможное, чтобы нерабочую неделю люди провели комфортно.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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