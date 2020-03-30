Курс евро поднялся выше 89 рублей

Курс иностранной валюты к рублю на Московской бирже преодолел рекордные отметки. Так, сегодня стоимость евро достигла 89,5 рубля, а доллар — 80,1 рубля, передает ТАСС.

Сообщается, что в последний раз курс евро преодолевал рекордную отметку в 89 рублей в январе 2016 года. Доллар же взлетел выше 80 рублей впервые за последнюю неделю.

Ранее экономист Джесси Коломбо, предсказавший мировой кризис 2008 года, заявлял, что мир ждет новый экономический крах. По его словам, «спусковым крючком» к новому кризису может послужить коронавирус COVID-19. Однако это не является его основной причиной. Финансист уверен: мировая экономика шла к рецессии задолго до появления нового вида пневмонии.

Эксперт утверждал, что обнаружил так называемые «пузыри» на более чем 20 рынках. По его мнению, они образовались на европейском рынке недвижимости, студенческих и автомобильных кредитах в США, технологических стартапах и в других областях. По словам Джесси, они могут лопнуть в любой момент. Поэтому резкие скачки курса валюты на биржах — лишь начало чего-то более страшного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что позиции отечественной валюты ослабли на фоне мирового кризиса из-за сложной ситуации с коронавирусом. Кроме того, в последний раз рубль потерял почти 30 копеек к доллару и евро после обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам в связи с распространением COVID-19.





