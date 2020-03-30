Правительство РФ ужесточило наказание за нарушение режима самоизоляции
Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, это только одна из мер, чтобы минимизировать угрозу распространения коронавируса в России.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru
Правительство ужесточило наказание за нарушение режима самоизоляции. Об этом сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Нарушителя карантина ждет штраф 15 тысяч рублей. А при повторном случае до 300 тысяч. Для должностных лиц штраф до полумиллиона рублей.
Кабмин уже одобрил изменения в Кодекс об административных правонарушениях. И это, как подчеркнул Михаил Мишустин, только одна из мер, чтобы минимизировать угрозу распространения коронавируса в России. Также рассматривается введение режима повышенной готовности по всей стране, как это сделали власти Москвы и Подмосковья. Там людям всех возрастов рекомендовали не выходить из дома без веских причин, например, чтобы купить продукты или лекарства.
«Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах. Подчеркну, что те решения, которые были приняты президентом, правительством, были абсолютно оправданы, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших», – сказал премьер-министр РФ.
В регионах уже пообещали изучить опыт столичного региона. Всеобщий режим самоизоляции уже ввели в Мурманской области. С завтрашнего дня такие же меры вводятся в Калининградской области. В Ленинградской области несколько часов назад ввели ряд ограничений. К примеру, те, кто выходную неделю решил провести на даче, могут передвигаться только в пределах одного сельского поселения. Поездки из одного района в другой возможны только по необходимости. Несовершеннолетние не могут выходить из дома без сопровождения родителей.
Помимо этого, глава Правительства на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил о выделении для регионов 33,5 миллиардов рублей. Они пойдут на оснащение дополнительных мест в инфекционных отделениях и закупку оборудования в больницах.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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