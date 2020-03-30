Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

Тема:
Эпидемия коронавируса

По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 302 человека. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Всего, по состоянию на 30 марта, в России зарегистрировано 1836 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 71 регионе. Выздоровело 66 человек, скончались от COVID-19 — девять пациентов.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России

1/1

5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса
30 мар
У скончавшейся в Москве пожилой женщины с коронавирусом был сахарный диабет
30 мар
Правительство РФ ужесточило наказание за нарушение режима самоизоляции
30 мар
Первыми из-за границы вернут россиян, уехавших после 20 января
30 мар
Волонтерам акции «Мы вместе» в Тюмени доставили 16 тысяч медицинских масок
30 мар
Звезды шоу-бизнеса запустили новый флешмоб на карантине
30 мар
В Петербурге скончался пациент с коронавирусом
30 мар
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
30 мар
В Калининградской области введут режим полной изоляции
30 мар
В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека
30 мар
В России зафиксирована десятая смерть больного с коронавирусом

Читайте также

Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:52
У скончавшейся в Москве пожилой женщины с коронавирусом был сахарный диабет
15:43
«Аппетитная»: Аделина Сотникова покорила фанатов черно-белым фото
15:34
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России
15:25
Правительство РФ ужесточило наказание за нарушение режима самоизоляции
15:18
«Шикарная»: Бочкарева восхитила фанатов снимком без макияжа
15:09
Первыми из-за границы вернут россиян, уехавших после 20 января

Сейчас читают

«Торшерик»: Хилькевич показала, как дочь развлекается в изоляции
«Я не пирую, а завтракаю»: Рудковская ответила на критику из-за фото с едой
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок