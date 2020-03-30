Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России
Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe
По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 302 человека. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Всего, по состоянию на 30 марта, в России зарегистрировано 1836 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 71 регионе. Выздоровело 66 человек, скончались от COVID-19 — девять пациентов.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 30 мар
- У скончавшейся в Москве пожилой женщины с коронавирусом был сахарный диабет
- 30 мар
- Правительство РФ ужесточило наказание за нарушение режима самоизоляции
- 30 мар
- Первыми из-за границы вернут россиян, уехавших после 20 января
- 30 мар
- Волонтерам акции «Мы вместе» в Тюмени доставили 16 тысяч медицинских масок
- 30 мар
- Звезды шоу-бизнеса запустили новый флешмоб на карантине
- 30 мар
- В Петербурге скончался пациент с коронавирусом
- 30 мар
- Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
- 30 мар
- В Калининградской области введут режим полной изоляции
- 30 мар
- В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека
- 30 мар
- В России зафиксирована десятая смерть больного с коронавирусом
Читайте также
43%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?