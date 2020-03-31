По мнению продюсера, в ближайшие несколько месяцев стоит ожидать от музыкантов новых хитов и альбомов.

«Спасение для творческих людей» — Игорь Матвиенко о влиянии карантина на шоу-бизнес

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Карантин, на который вынуждены были отправиться представители творческих профессий из-за коронавируса, положительно скажется на развитии российского шоу-бизнеса, считает продюсер Игорь Матвиенко. По его мнению, в ближайшие месяцы можно ждать от музыкантов новых хитов и альбомов, поскольку связанная с выступлениями и публичными мероприятиями суета не будет отвлекать их от творчества.

«Это для творческих людей спасение. Просто посидеть дома, уйти в себя и нормально сочинить. Тем более работы в шоу-бизнесе не будет ближайшие полгода точно», — заявил Матвиенко в интервью iReactor.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как закрывшиеся на карантин российские учреждения культуры осваивают новые форматы общения с публикой, а звезды устраивают для самоизолировавшихся зрителей онлайн-концерты.

Читайте также

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-6 пар знаков зодиака, у которых рождаются гениальные дети

Последние новости

8:30
ТОП-6 пар знаков зодиака, у которых рождаются гениальные дети
8:22
Как автомобилисту, попавшему в ДТП по вине дорожников, удалось отстоять свои права
8:12
Жительница Новокузнецка, распространившая ложную информацию о коронавирусе, извинилась
8:03
«Армен Борисович был моим первый мужчиной»: Цымбалюк-Романовская взялась за мемуары
7:55
Ученые установили радиус опасного воздействия чихания
7:46
День памяти святителя Кирилла: что можно и нельзя делать 31 марта

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
«Мечта сбылась»: Глюкоза показала самую любимую и нужную вещь во время самоизоляции
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок