Карантин, на который вынуждены были отправиться представители творческих профессий из-за коронавируса, положительно скажется на развитии российского шоу-бизнеса, считает продюсер Игорь Матвиенко. По его мнению, в ближайшие месяцы можно ждать от музыкантов новых хитов и альбомов, поскольку связанная с выступлениями и публичными мероприятиями суета не будет отвлекать их от творчества.

«Это для творческих людей спасение. Просто посидеть дома, уйти в себя и нормально сочинить. Тем более работы в шоу-бизнесе не будет ближайшие полгода точно», — заявил Матвиенко в интервью iReactor.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как закрывшиеся на карантин российские учреждения культуры осваивают новые форматы общения с публикой, а звезды устраивают для самоизолировавшихся зрителей онлайн-концерты.