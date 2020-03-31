Фанаты заметили, что идею артист подсмотрел у других пользователей сети.

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Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Тема:
Эпидемия коронавируса

Рэпер Тимати показал подписчикам в Instagram способ, при помощи которого можно нажимать кнопки в лифте во время пандемии коронавируса, не касаясь их. Музыканту для этого понадобились зажигалка с проволокой.

На своей странице в социальной сети артист поделился роликом, где он едет в лифте, нажимая на кнопку. Вместо пальцев артист пользуется зажигалкой, к которой примотана с помощью клейкой ленты металлическая дуга. После нажатия кнопки музыкант зажигает огонь, чтобы продезинфицировать проволоку.

Instagram @timatiofficial

В комментариях фолловеры отметили, что идея Тимати неоригинальная. Ранее в сети уже появлялись ролики с подобным изобретением. Однако многие фанаты поблагодарили артиста за лайфхак. За сутки видео посмотрели свыше двух миллионов пользователей сети.

«Я у мамы инженер»;

«Уже был такой прикол»;

«Крутой лайфхак от Тимура Ильдаровича»;

«Гениально, но я в перчатках нажимала», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Решетова готова пожертвовать своим бизнесом ради безопасности граждан.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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