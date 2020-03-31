В России разрабатывают три препарата для лечения коронавируса

Вакцина может быть готова через год с небольшим.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim, Frank Rumpenhorst, Christian Prandl, Martin Storz,

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российские специалисты разрабатывают препараты для лечения COVID-19 и к настоящему моменту проводятся тесты трех вакцин. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, уже прошла первая фаза разработки и были созданы три вида рекомбинатных белков, которые поступили в научный центр возглавляемого ею учреждения. Там с помощью компьютерных расчетов и моделирования можно было бы выбрать самые иммуногенные и повышающие активность и эффективность вакцины.

Данные исследования проводятся одновременно в двух научных центрах ФМБА — в Москве и Петербурге. Затем вакцину передадут для испытаний на специально выведенной породе хорьков, которые заражаются коронавирусом. Окончание испытаний должно состояться в июне–июле, а спустя 11 месяцев ожидается, что вакцина будет готова.

Как прокомментировал URA.RU врач-пульмонолог Сергей Авдеев, такой длительный срок связан с необходимостью проверки препарата.

«Вакцина нуждается в апробации, необходимо протестировать в первой, второй и третьей фазе, как и любой препарат для профилактики и лечения. Нельзя просто за два дня создать вакцину», — пояснил доктор медицинских наук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число перешедших на полную самоизоляцию регионов РФ неуклонно растет.

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Тема:
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