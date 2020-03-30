Фотограф и автор всемирно известного проекта о путешествиях #FollowMeTo Мурад Османн запустил онлайн-премию #FollowMeToHome, чтобы напомнить о важности самоизоляции во время пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Мы никогда еще так долго не сидели дома, но относимся к этому оптимистично и не даем себе скучать. И не дадим вам», — написал Османн на перед тем, как перечислил условия конкурса.

Задача простая: выкладывать сделанные дома фото в стиле «следуй за мной». Снимки нужно выложить в Instagram с хэштегом #followmetohome, отметив Мурада или его жену Наталью Османн. Кроме этого, нужно быть подписанным на них и открыть свою страницу в соцсети.

«Каждую неделю мы будем выбирать самых креативных и объявлять победителей в моей ленте! Приз этой недели iPhone 11 Pro!» — подытожил Мурад.

Instagram @muradosmann

Проект «Follow Me To» был основан супругами Мурадом и Натальей Османн. Его суть состоит в том, чтобы выкладывать снимки из путешествий, на которых девушка стоит спиной к фотографу с протянутой к нему назад рукой. Проект получил широкую известность в 2012 году. Журнал Forbes включал его в тройку самых успешных и влиятельных блогов о путешествиях в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом флешмобе, который звезды запустили в связи с распространением коронавируса COVID-19. Актеры, певцы и художники предлагают присоединиться к #homeartchallenge

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