В России создан высокоточный тест для диагностики COVID-19
Набор реагентов соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности.
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса, сообщает Роспотребнадзор. Отмечается, что набор реагентов для выявления COVID-19 соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности.
Тест уже прошел успешные клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для применения на территории России. В ведомстве подчеркнули, что разработка Центрального НИИ эпидемиологии может выявлять не только коронавирус, но и отличить его от других родственных внеклеточных агентов SARS-Cov и MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром — Прим.ред.).
«Как показали клинические испытания, набор реагентов АмплиСенс Cov-Bat-FL выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 с чувствительностью 1*103 геномных эквивалентов (копий РНК) в 1 мл, что соответствует 5-10 копий ДНК в реакции, и не дает перекрестной (ложно-положительной) реакции с образцами в высокой концентрации эпидемических коронавирусов человека», — говорится в тексте сообщения Роспотребнадзора.
В ведомстве уверены, что эффективный инструмент позволит остановить дальнейшее распространение COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые рассказали о вакцинах против COVID-19.
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