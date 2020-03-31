От коронавируса в столице вылечились 70 человек — вице-мэр Москвы
В России за минувшие сутки подтверждено 302 новых случая заражения COVID-19.
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек.
«За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших», — утверждает чиновница.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в Facebook, что сейчас на лечении и обследовании на COVID-19 в медучреждении находятся 186 человек. Из них у 59 пациентов наличие инфекции подтверждено, у 127 — подозревается.
По данным статистического сайта, в настоящий момент в столице зарегистрированы 1226 случаев заражения. Известно о 212 заболевших COVID-19 горожанах в возрасте от 18 до 40 лет. Смертельно опасной инфекции также подверглись 17 несовершеннолетних.
В России за минувшие сутки подтверждено 302 новых случая заражения COVID-19. Таким образом заражены 1836 россиянина. В мире смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 780 тысяч человек.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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