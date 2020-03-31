На ЕГЭ будут рассчитывать стоимость ОСАГО

Об этом сообщили в федеральной группе разработчиков единого государственного экзамена.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Стоимость полиса ОСАГО будут рассчитывать школьники. Такое задание предложат российским выпускникам на ЕГЭ по математике. Об этом сообщили в федеральной группе разработчиков единого государственного экзамена.

По мнению экспертов, тест должен быть наиболее приближен к реальности, а задания жизненными. Школьник должен не только знать формулу, но и применить ее на практике.

Напомню, старт ЕГЭ в этом году перенесли из-за вспышки коронавируса. Испытания начнутся 8 июня. И сегодня же стало известно, что из-за пандемии Минобрнауки приняло решение передвинуть сроки вступительных экзаменов.

Всю актуальную информацию учителя и родители могу узнать, позвонив на горячую линию Министерства просвещения, которая работает в круглосуточном режиме — 8 (800) 200-91-85.

Полезная информация:

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