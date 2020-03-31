Минюст предложил отложить регистрацию браков в России из-за коронавируса

Отложить регистрацию браков в России из-за ситуации с коронавирусом предложил Минюст. Соответствующее письмо ведомство отправило во все регионы. Решения будут принимать на местах.

Минюст считает, что расписаться можно лишь в исключительных случаях, без гостей — только жених и невеста. А лучше перенести свадьбу на июнь и позднее.

Так же временно ЗАГСы не будут оформлять и разводы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что метро в Петербурге изменит часы работы с 1 апреля.

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