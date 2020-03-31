Минюст предложил отложить регистрацию браков в России из-за коронавируса
Так же временно ЗАГСы не будут оформлять и разводы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotostudio Wulf; 5-tv.ru
Отложить регистрацию браков в России из-за ситуации с коронавирусом предложил Минюст. Соответствующее письмо ведомство отправило во все регионы. Решения будут принимать на местах.
Минюст считает, что расписаться можно лишь в исключительных случаях, без гостей — только жених и невеста. А лучше перенести свадьбу на июнь и позднее.
Так же временно ЗАГСы не будут оформлять и разводы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что метро в Петербурге изменит часы работы с 1 апреля.
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