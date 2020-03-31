Второй пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Фото: www.globallookpress.com / Fushion Medical Animation
Второй пациент с коронавирусом скончался в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«С искренним сожалением сообщаю, что в Псковской области погиб второй пациент с диагнозом коронавирус. Женщина, 45 лет, которая была подключена к ЭКМО. Врачи также сообщают о наличии у нее патологий (болезнь легких)», — сказал он.
В медучреждение в Пскове попала женщина, у которой за двое суток развилась пневмония. Из-за этого городскую больницу вынуждены были закрыть на карантин.
29 марта стало известно о первой смерти пациента с диагнозом коронавирус в регионе.
В настоящий момент в Псковской области известно о восьми подтвержденных случаях заражения коронавирусом. В регионе проведено около 1300 тестов на COVID-19. Об этом пишет Интерфакс.
В ряде регионов РФ введен режим полной самоизоляции. По данным на 31 марта коронавирусной инфекцией заражены 785 979 человек в мире. Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США.
Ранее 5-tv.ru писал об актуальных данных по коронавирусу на 31 марта.
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