Второй пациент с коронавирусом скончался в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«С искренним сожалением сообщаю, что в Псковской области погиб второй пациент с диагнозом коронавирус. Женщина, 45 лет, которая была подключена к ЭКМО. Врачи также сообщают о наличии у нее патологий (болезнь легких)», — сказал он.

В медучреждение в Пскове попала женщина, у которой за двое суток развилась пневмония. Из-за этого городскую больницу вынуждены были закрыть на карантин.

29 марта стало известно о первой смерти пациента с диагнозом коронавирус в регионе.

В настоящий момент в Псковской области известно о восьми подтвержденных случаях заражения коронавирусом. В регионе проведено около 1300 тестов на COVID-19. Об этом пишет Интерфакс.

В ряде регионов РФ введен режим полной самоизоляции. По данным на 31 марта коронавирусной инфекцией заражены 785 979 человек в мире. Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США.

Ранее 5-tv.ru писал об актуальных данных по коронавирусу на 31 марта.

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