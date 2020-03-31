На борту сработал датчик отказа гидравлической системы.

Самолет рейса Краснодар — Москва успешно совершил посадку в «Шереметьево»

Фото: Известия / Павел Бедняков

Самолет рейса Краснодар-Москва благополучно совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево». Ранее сообщалось, что на борту сработал датчик отказа гидравлической системы. Об этом пишет ТАСС.

«Пассажирский самолет рейсом Краснодар — Москва штатно сел в Шереметьево. В полете у него сработал датчик отказа гидравлической системы», — утверждает источник издания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за плохого самочувствия пассажира самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в аэропорту Кемерово.

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