Самолет рейса Краснодар-Москва благополучно совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево». Ранее сообщалось, что на борту сработал датчик отказа гидравлической системы. Об этом пишет ТАСС.

«Пассажирский самолет рейсом Краснодар — Москва штатно сел в Шереметьево. В полете у него сработал датчик отказа гидравлической системы», — утверждает источник издания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за плохого самочувствия пассажира самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в аэропорту Кемерово.