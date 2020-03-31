Самолет рейса Краснодар — Москва успешно совершил посадку в «Шереметьево»
На борту сработал датчик отказа гидравлической системы.
Фото: Известия / Павел Бедняков
Самолет рейса Краснодар-Москва благополучно совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево». Ранее сообщалось, что на борту сработал датчик отказа гидравлической системы. Об этом пишет ТАСС.
«Пассажирский самолет рейсом Краснодар — Москва штатно сел в Шереметьево. В полете у него сработал датчик отказа гидравлической системы», — утверждает источник издания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за плохого самочувствия пассажира самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в аэропорту Кемерово.
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