Как режим самоизоляции соблюдают жители Петербурга и Ленинградской области

Меньше всего горожане стали пользоваться трамваями и троллейбусами. Что такое усиленная самоизоляция — каждый регион трактует по своему, где-то, например, запретили в магазинах продавать алкоголь лицам старше 65 лет. Потому что те должны сидеть на карантине дома.

Если бы не маски на пассажирах, выходящих из автобусов и потоком идущих в метро, можно бы было сказать, что жизнь в Мурино не изменилась. Вопреки режиму самоизоляции, карантину и здравому смыслу в оживленном месте продолжает брать анализы на коронавирус мобильная лаборатория. В очереди плечом к плечу, шмыгая носом, несколько десятков человек.

Как работает самоизоляция в Петербурге и Ленинградской области — увидел Маским Облендер.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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