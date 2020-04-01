Продюсер предположила, что в ближайшее время планам музыканта не суждено осуществиться. Ведь впереди — развод.

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Фото, видео: Instagram @iamgeegun; @samoylovaoxana; Telegram @doveoftheworld

Музыкальный продюсер Яна Рудковская заявила, что рэпер Джиган намерен участвовать в съемках очередного реалити-шоу. Об этом звезда рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Рудковской, о планах музыканта на ближайшее будущее она узнала из личного разговора с его супругой Оксаной Самойловой. После того, как многодетная мать объявила о разводе, продюсер немедленно ей позвонила, чтобы утешить. В ходе беседы бизнесвумен сообщила, что певец неоднократно рассказывал ей о намерении создать уникальное реалити-шоу. Однако чему именно рэпер собрался посвятить передачу, доподлинно неизвестно.

Telegram @doveoftheworld

Несмотря на большие амбиции Джигана, Яна, которая до последнего называла громкий скандал в семье артиста «офигенно придуманным сценарием», теперь с уверенностью твердит: в ближайшее время ему придется забыть о телевидении. Ведь впереди — судебные разбирательства и дележ имущества.

«Видимо, все-таки его серьезные проблемы оказались сильнее его и всех его планов! Я очень надеюсь, что все у него будет хорошо и он справится! Оксане сил и мужества в такое сложное для нее время. Зауважала еще больше!» - высказалась Рудковская в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Instagram Ольга Бузова поддержала решение Оксаны Самойловой окончательно расстаться с Джиганом.

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