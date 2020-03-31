«Пожалуйста, держись»: Бузова поддержала подавшую на развод с Джиганом Самойлову

Телеведущая и певица Ольга Бузова поддержала супругу Джигана Оксану Самойлову, которая после десяти лет брака решила подать на развод. Соответствующий комментарий она оставила под постом бизнесвумен в Instagram.

«Девочка наша, пожалуйста, держись. Просто знай, что все будет хорошо. Дай Бог вам сил пережить все это… Очень-очень грустно, особенно сейчас, в такое время», — написала Бузова.

Также слова поддержки выразили и другие российские медиаперсоны. Они отметили, что все в жизни многодетной мамы обязательно наладится.

Не остались в стороне и фанаты супруги Джигана.

«Дорогая Оксана, сил вам. Вы мудрая и сильная. Все будет хорошо, держись. Мы всегда готовы вас поддержать»;

«Все будет хорошо!»

«Оксана, спасибо тебе за это решение: на тебя смотрят миллионы женщин, возможно и они поймут, ТАКОЕ ПРОЩАТЬ НЕЛЬЗЯ, хотя бы ради детей. Ты молодая, красивая, сильная — ВСЕ НАЛАДИТСЯ, будешь любима, будешь счастлива», — написали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим.ред.).

Instagram @samoylovaoxana

Ранее Самойлова призналась, что все десять лет совместной жизни с мужем были для нее обманом, и что все клятвы супруга теперь не имеют никакой ценности. Девушка также добавила, что их общим детям лучше жить вместе с ней, чем видеть то, что сейчас происходит в семье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что супруга рэпера Джигана сообщила о разводе.