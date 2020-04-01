От Петербурга до Краснодара: какие ограничения ввели в городах во время режима самоизоляции
За сутки число зараженных COVID-19 увеличилось на 500 человек.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
В Петербурге из-за коронавируса с 1 апреля меняется график движения общественного транспорта. Со среды метро будет закрываться на два с половиной часа раньше обычного — в 22.00.
Сократит работу и наземный общественный транспорт — автобусы, троллейбусы и трамваи перестанут ходить в 23.00.
Также увеличивается список маршрутов, движение по которым приостанавливается.
И это еще не самый жесткий вариант, так в Волгограде и городе спутнике — Волжский 1 апреля прекращает ходить весь общественный транспорт за исключением спецмаршрутов для работников действующих предприятий.
В Краснодарском крае вводится и вовсе пропускной режим — людям без спецразрешений запрещено передвигаться даже на личных машинах. Транзитному транспорту — автобусам и фурам — закрыт въезд в города и станицы.
Крым приостановил продажи билетов на автобусы с полуострова. В Севастополе ограничили въезд машин — на блокпостах у водителей и пассажиров не только проверяют документы, но и измеряют температуру.
Сейчас две трети российских регионов ввели режим самоизоляции, чтобы остановить распространение COVID-19. По данным оперативного штаба, за последние сутки марта коронавирусом заразились 500 россиян. Большинство — это контактные случаи, а не привезенные. В списке заболевших теперь, по официальным данным, 2337 человек, 17 — скончались. Полчаса назад стало известно, что в Москве умерли еще пять пациентов. Все пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель ВОЗ похвалила Россию за меры по борьбе с COVID-19.
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