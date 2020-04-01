В инфекционную больницу в Коммунараке, где лечат зараженных коронавирусом, музыкант попал с пневмонией.

Игорь Николаев выложил в сеть видео из больничной палаты

Фото: Instagram @igor_nikolaev_music

Тема:
Эпидемия коронавируса

Игорь Николаев выложил в сеть видео из больничной палаты в столичной Коммунарке, где лечатся зараженные коронавирусом. Музыкант попал туда с воспалением легких. И хотя тест на COVID-19 у него оказался отрицательным, Николаев, похоже, пребывает в меланхолическом настроении. За кадрами, на которых демонстрируется унылый пейзаж за окном и белые стены палаты, артист грустным голосом читает стихотворение российского поэта Станислава Куняева.

«Живем мы недолго.
Давайте любить
И радовать дружбой
Друг друга», — такими строчками начинается произведение.

Коллеги и поклонники в комментариях постарались поддержать и подбодрить больного.

«Выздоравливай, Игоряша!» — написал композитор Игорь Крутой.

«Игорь! Будь здоров, дорогой наш человек! Мы тебя все очень любим и дорожим тобой!» — присоединился к нему певец Дмитрий Маликов.

«Пусть поскорее пейзаж за твоим окном сменится на знакомый домашний. Выздоравливай, Игорь, дорогой!» — пожелал Александр Серов.

 
 
 
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Коммунарка. 31.03.2020. ЖИВЁМ МЫ НЕДОЛГО (Стихи Станислава Куняева) Живём мы недолго. Давайте любить И радовать дружбой Друг друга. Нам незачем наши Сердца холодить. И так уж на улице Вьюга. Давайте друг другу Долги возвращать, Щадить беззащитную Странность. Давайте спокойной Душою прощать Талантливость И бесталанность. Ведь каждый когда-нибудь В небо глядел, Валялся в больничных Палатах… Что делать?.. Земля — Наш последний удел. И НЕТ СРЕДИ НАС ВИНОВАТЫХ. #игорьниколаев #живеммынедолго

Публикация от  Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Теплые слова написали Николаеву также Елена Воробей, Николай Фоменко, Марк Тишман, Стас Михайлов и другие звезды.

«Поскорее выздоравливайте наш любимый, дорогой Маэстро!»

«После всех этих ужасов у вас родится шедевр! Напишите песню, что все будет хорошо», — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние Льва Лещенко, который тоже находится в инфекционной больнице в Коммунарке улучшается — певца перевели из реанимации в обычную палату.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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