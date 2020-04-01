Игорь Николаев выложил в сеть видео из больничной палаты в столичной Коммунарке, где лечатся зараженные коронавирусом. Музыкант попал туда с воспалением легких. И хотя тест на COVID-19 у него оказался отрицательным, Николаев, похоже, пребывает в меланхолическом настроении. За кадрами, на которых демонстрируется унылый пейзаж за окном и белые стены палаты, артист грустным голосом читает стихотворение российского поэта Станислава Куняева.

«Живем мы недолго.

Давайте любить

И радовать дружбой

Друг друга», — такими строчками начинается произведение.

Коллеги и поклонники в комментариях постарались поддержать и подбодрить больного.

«Выздоравливай, Игоряша!» — написал композитор Игорь Крутой.

«Игорь! Будь здоров, дорогой наш человек! Мы тебя все очень любим и дорожим тобой!» — присоединился к нему певец Дмитрий Маликов.

«Пусть поскорее пейзаж за твоим окном сменится на знакомый домашний. Выздоравливай, Игорь, дорогой!» — пожелал Александр Серов.

Теплые слова написали Николаеву также Елена Воробей, Николай Фоменко, Марк Тишман, Стас Михайлов и другие звезды.

«Поскорее выздоравливайте наш любимый, дорогой Маэстро!»

«После всех этих ужасов у вас родится шедевр! Напишите песню, что все будет хорошо», — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние Льва Лещенко, который тоже находится в инфекционной больнице в Коммунарке улучшается — певца перевели из реанимации в обычную палату.