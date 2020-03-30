«Спасибо за веру!» — Игорь Николаев рассказал о результатах анализов на COVID-19
Недавно артист был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @igor_nikolaev_music
Певец и композитор Игорь Николаев в своем Instagram опубликовал результаты теста на коронавирус. К счастью, он оказался отрицательным.
«COVID-19 „Отрицательно“! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным», — подписал пост Николаев.
Кроме того, артист поблагодарил персонал больницы в Коммунарке за профессионализм, чуткое отношение к пациентам и нескончаемый оптимизм.
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Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»! 💥💥💥 Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее! ❤️#игорьниколаев #коронавирус #коммунарка
Ранее 5-tv.ru сообщал, что композитор самостоятельно обратился за медицинской помощью, подозревая, что мог заразиться новой коронавирусной инфекцией.
Его супруга Юлия Проскурякова рассказывала, что у певца высокая температура и слабость. Несмотря на это, она попросила поклонников не переживать за здоровье артиста, пока не пришли результаты анализов, а также оставить ее семью в покое и не донимать расспросами.
Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала пост, где предположила, что известный композитор вполне мог заразиться коронавирусом от народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который недавно прибыл с гастролей по Канаде и США и также был госпитализирован с подозрением на COVID-19.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
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