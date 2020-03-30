Недавно артист был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @igor_nikolaev_music

Тема:
Эпидемия коронавируса

Певец и композитор Игорь Николаев в своем Instagram опубликовал результаты теста на коронавирус. К счастью, он оказался отрицательным.

«COVID-19 „Отрицательно“! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным», — подписал пост Николаев.

Кроме того, артист поблагодарил персонал больницы в Коммунарке за профессионализм, чуткое отношение к пациентам и нескончаемый оптимизм.

 
 
 
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Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»! 💥💥💥 Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее! ❤️#игорьниколаев #коронавирус #коммунарка

Публикация от  Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что композитор самостоятельно обратился за медицинской помощью, подозревая, что мог заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Его супруга Юлия Проскурякова рассказывала, что у певца высокая температура и слабость. Несмотря на это, она попросила поклонников не переживать за здоровье артиста, пока не пришли результаты анализов, а также оставить ее семью в покое и не донимать расспросами.

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала пост, где предположила, что известный композитор вполне мог заразиться коронавирусом от народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который недавно прибыл с гастролей по Канаде и США и также был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

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стопкоронавирус.рф

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Тема:
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