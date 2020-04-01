Страны ЕАЭС запретят вывоз ряда продуктов из-за пандемии

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вынесла решение о запрете на вывоз ряда продуктов из ЕАЭС до 30 июня. Об этом сообщает «Экономика сегодня». Документ принят 31 марта и вступит в силу через десять дней со дня публикации.

В период пандемии коронавируса страны прекратят вывозить гречку, включая готовые продукты из нее и обрушенное гречневое зерно, рис, просо, крупу, муку грубого помола и гранулы из зерна злаков, семена подсолнечника, дробленые и недробленые соевые бобы, лук, чеснок и репу.

По словам представителей ЕЭК, введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения ситуации с распространением COVID-19.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Всего в мире к 1 апреля опасной инфекцией заразились более 850 тысяч человек, скончались около 42 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об отсутствии дефицита продуктов в магазинах.

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