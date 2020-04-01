В России зафиксировано 440 новых случаев коронавируса. Согласно данным Оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано семь летальных исходов у пациентов с COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 2777 случаев.

По данным на 1 апреля коронавирус выявлен у жителей 35 регионов РФ.

В Москве зарегистрировано 267 новых заболевших, в Республике Коми — 32, в Санкт-Петербурге — 27, 15 случаев заражения зафиксировано в Подмосковье, 11 — в Саратовской области.

По данным Оперштаба, почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет, также среди заболевших 29 детей.

Всего коронавирус в настоящее время распространился на 75 регионов РФ. В общей сложности зафиксировано 24 летальных случая, выздоровел 121 человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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