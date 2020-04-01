За минувшие сутки зарегистрировано семь летальных исходов у пациентов с COVID-19.

В России зафиксировано 440 новых случаев коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России зафиксировано 440 новых случаев коронавируса. Согласно данным Оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано семь летальных исходов у пациентов с COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 2777 случаев.

По данным на 1 апреля коронавирус выявлен у жителей 35 регионов РФ.

В Москве зарегистрировано 267 новых заболевших, в Республике Коми — 32, в Санкт-Петербурге — 27, 15 случаев заражения зафиксировано в Подмосковье, 11 — в Саратовской области.

По данным Оперштаба, почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет, также среди заболевших 29 детей.

Всего коронавирус в настоящее время распространился на 75 регионов РФ. В общей сложности зафиксировано 24 летальных случая, выздоровел 121 человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 апр
Второй пациент с коронавирусом умер в Московской области
1 апр
Все организованные туристы вернулись в Россию — Ростуризм
1 апр
Жительница Югры пойдет под суд за фейк о больной коронавирусом подруге
1 апр
В сутки в РФ проводится 36 тысяч анализов на коронавирус
1 апр
Российский самолет с медицинской техникой вылетел в США
1 апр
Европа остается рассадником COVID-19
1 апр
Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса
1 апр
На Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан
1 апр
В Хабаровске продается «кот-оберег» от коронавируса за шесть миллионов рублей
1 апр
Врач рассказала об опасных проявлениях коронавируса у детей

Читайте также

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-3 пар знаков зодиака, которых ожидают постоянные ссоры

Последние новости

12:03
Второй пациент с коронавирусом умер в Московской области
11:57
«Мой родной, будь счастлив!» — Топалов нежно поздравил Лазарева с днем рождения
11:43
Все организованные туристы вернулись в Россию — Ростуризм
11:35
Жительница Югры пойдет под суд за фейк о больной коронавирусом подруге
11:26
Кайли Дженнер предстала перед поклонниками в экстремальном боди
11:17
В сутки в РФ проводится 36 тысяч анализов на коронавирус

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
«От домохозяйки до алкольвицы»: Дарья Мороз показала, как проводит карантин
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок