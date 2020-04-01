Корреспондент МИЦ «Известия» рассказал о неожиданных плюсах ограничительных мер в условиях коммунальной квартиры.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Самоизоляция продолжается. По-моему, без фантазии и желания развиваться в любом абсолютно направлении в эти дни в четырех стенах не обойтись. Напомню, квартира коммунальная, а значит совсем закрыться от людей не получится. Зато идея с ежедневным утренним измерением температуры моим соседям пришлась по вкусу.

Запасы продуктов заканчиваются. В том числе и гречка, пришлось выбраться в ближайший супермаркет, естественно в маске. Кстати гречку нашел только в виде хлопьев и лапши, которая стала основой для одного кулинарного эксперимента. Из-за закрытия заведений не хочется отказываться от любимых блюд. Но один из моих соседей — Акмал — повар в ресторане европейской и азиатской кухни, уже четвертый день не выходит на работу. И сегодня он учил меня основам — готовили мы вок.

Ингредиенты: лапша, овощи, соус и курица, плюс специи. На три порции ушло чуть больше 300 рублей и 15 минут времени. В заведении на одну не меньше 200-250 рублей. Экономия в условиях изоляции налицо.

И еще возникла идея по тому, как минимизировать контакты с внешним миром. Мысль в следующем — организовать дежурства по выходу за пределы квартиры. Например, сегодня я выкинул мусор, кто-то завтра сходит за продуктами. Таким образом, изоляция увеличивает границы личного пространства, а с другой — делает людей ближе. 

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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