В Подмосковье зарегистрировано 134 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Мособлштабе.

Известно, что 17 пациентов выздоровели и уже выписаны из медицинского учреждения. Два человека скончались в результате осложнений.

Больше всего зараженных находится в подмосковном Одинцово — там болеют 17 человек, и в Раменском — десять. По девять жителей больны в Красногорске и Ленинском.

По данным Оперативного штаба на 1 апреля, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 440 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 75 регионах. Скончались от COVID-19 — 24 пациента.

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