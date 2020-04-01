В Подмосковье зарегистрировано 134 случая заражения коронавирусом
Два человека скончались в результате осложнений.
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar
В Подмосковье зарегистрировано 134 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Мособлштабе.
Известно, что 17 пациентов выздоровели и уже выписаны из медицинского учреждения. Два человека скончались в результате осложнений.
Больше всего зараженных находится в подмосковном Одинцово — там болеют 17 человек, и в Раменском — десять. По девять жителей больны в Красногорске и Ленинском.
По данным Оперативного штаба на 1 апреля, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 440 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 75 регионах. Скончались от COVID-19 — 24 пациента.
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