Актриса Любовь Аксенова, известная по ролям в сериалах «Мажор» и «Содержанки», показала разницу между ожиданиями от самоизоляции и реальностью. Смешной пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Самоизоляция. Что предполагалось / что получилось», — подписала Аксенова два фото.

На первом она запечатлена нежащейся в ванне на фоне красиво обставленной спальни. На втором снимке актриса сидит завернутой в плед, с маской на лице, пультом от телевизора в руке и тарелкой с пирожным.

Instagram @im_lyubovaksenova

Судя по комментариям, подписчики Аксеновой сочли ее наблюдение довольно точным. На юмористический пост отреагировали как простые люди, так и звезды. Смеющиеся смайлики оставили актрисы Светлана Ходченкова, Юлия Тополинская (снималась в клипах «Ленинграда») и другие знаменитости.

«Примерно так же сижу на самоизоляции. Только еще работа»;

«Люба, вы описали меня просто»;

«У меня даже пульт такой же!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Аксенову заподозрили в беременности. Поклонники решили, что она находится на четвертом месяце.

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